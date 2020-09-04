МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Оператор сетей быстрого питания Yum China Holdings Inc. объявил стоимость размещения акций на бирже Гонконга в 412 гонконгских долларов (примерно 53,16 доллара США) за акцию, говорится в релизе компании.

"Окончательная цена предложения как для международного размещения, так и для публичного размещения в Гонконге определена на уровне в 412 гонконгских долларов (или примерно в 53,16 доллара США) за акцию", — сообщила Yum China. Таким образом, в рамках листинга компания привлечет 2,2 миллиарда долларов.

Компания заявила, что при условии получения утверждения со стороны Гонконгской фондовой биржи (SEHK) акции начнут торговаться с 10 сентября 2020 года.

Yum China управляет 10 тысячами ресторанов более чем в 1400 городах Китая. В 2016 году компания выделилась из американской Yum! Brands, став независимой и получив эксклюзивные права на управление брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell в Китае. Акции компании уже торгуются на бирже Нью-Йорка.