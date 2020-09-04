МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Начинающие торговаться 8 сентября на Мосбирже акции Apple вряд ли будут пользоваться большим спросом инвесторов на фоне их перегретости, при этом их ценовая динамика и в США, и в России будет соответствовать динамике бумаг всего американского высокотехнологичного сектора, полагают опрошенные "Прайм" эксперты.

Акции Apple рухнули в цене накануне на 8% на американских площадках, а основные фондовые индексы США — на 3-5% в рамках эмоциональной коррекции всего высокотехнологичного сектора американского фондового рынка.

В последнее время, даже несмотря на достаточно сильные краткосрочные снижения американского рынка, индексы технологических компаний достаточно быстро восстанавливались и продолжали демонстрировать новые максимумы, рассуждает Алексей Скабалланович из "УК Регион Эссет Менеджмент".

"Низкая ставка ФРС, а потенциально она может быть ещё ниже, делает возможным рост акций до конца предстоящих выборов президента США. Высокие цены на акции означают благополучие в экономике, поэтому президентская администрация прилагает массу усилий для стимулирования национальной экономики, что находит отражение в котировках американских бумаг", — отметил он.

Динамика цены акций Apple будет соответствовать индексу Nasdaq, корреляция с которым высока, полагает Евгений Миронюк из ИК "Фридом финанс".

Начало торгов бумагами Apple на Московской бирже – это хорошее событие, но вряд ли стоит ожидать массовых покупок этих бумаг российскими инвесторами, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Компания Apple не относится к щедрым в отношении дивидендов, да и текущая их рыночная оценка является несколько завышенной. Поэтому можно ждать каких-то небольших покупок со стороны явных "фанатов" продукции компании, но какого-либо влияния на глобальную динамику котировок акций это не окажет", — полагает он.

В отношении акций Apple существенных ценовых расхождений между Мосбиржей и площадками США быть не может, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Возникновение арбитража между площадками обычно минимально, чтобы не провоцировать технические спекуляции", — добавил он.

"Не ожидаем сколь-либо значительных отклонений стоимости акций Apple на Мосбирже, во многом благодаря участию торговых роботов, использующих в том числе арбитражную стратегию", — добавил Миронюк.

"Что касается ценообразования американских акций, недавно допущенных к торгам на Московской бирже, то можно сказать следующее: опыт торговли иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже показывает, что механизмы минимизации разницы в ценах на различных площадках достаточно эффективны. Поэтому не стоит ожидать существенных перекосов в цене американских акций, в том числе и бумаг Apple", — также считает Скабалланович.