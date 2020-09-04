МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем продолжил корректироваться вверх после провала, произошедшего в середине этой недели из-за роста санкционных рисков.

Попытки роста на рынке нефти и индекса государственных облигаций поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижается на 14 копеек, до 75,14 рубля, курс евро — на 38 копеек, до уровня 88,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар повышался до 75,57 рубля, евро — до 89,43 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ

Российская валюта в пятницу корректируется вверх после обвала среды, который произошел на фоне потока новостей об оппозиционере Алексее Навальном после того, как Германия заявила о его якобы отравлении ядом группы "Новичок".

Поддержка приходит от роста ценового индекса государственных облигаций RGBI Московской биржи, который накануне почти дошел до минимума с мая.

Рост котировок нефти также поддерживает курс рубля. Так, фьючерсы на сорт Brent прибавляют днем 0,2%, достигая 44,17 доллара за баррель, после предыдущего снижения на протяжение двух дней в сумме более чем на 1,5 доллара.

Рынки при этом ожидают важную макростатистику из США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Так, станут известны данные о безработице и динамике числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в стране в августе.

На этом фоне американские фондовые фьючерсы и западноевропейские индексы меняются днем разнонаправленно. Инвесторы также "переваривают" обвал котировок бумаг высокотехнологичного сектора США накануне.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В целом, рынок продолжает "отстаиваться" после сильного падения, полагает Олег Кочетков из "МТС банка".

"Ничего позитивного не происходит, но и развитие негативного сценария пока притормозилось. До вечера, если не будет новых обвинений в адрес РФ, вряд ли рынок выйдет из консолидации. Ожидаем торги в диапазоне 74,60-75,60 рубля за доллар в ближайшее время", — оценил он.

В случае дальнейшего улучшения ситуации на мировых рынках может ускориться коррекционный рост рубля, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Для этого доллар должен пробить вниз минимум четверга в 74,87 рубля, тогда следующей целью данного движения может стать отметка 74,55 рубля", — считает он.