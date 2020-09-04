МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций днем сохраняет результат предыдущего дня по индексу Мосбиржи на противоречивом внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.27 мск не меняется по сравнению со вчерашним закрытием, находясь на уровне 2931,95 пункта, а долларовый индекс РТС подрастает на 0,26%, до 1226,45 пункта.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в пятницу пытается повышаться по основным биржевым индексам на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, зарубежные фондовые площадки не помогают в этом, с другой — в США вышла позитивная макростатистика.

Заметно растут в цене акции "Новатэка" (+2,7%), "Русала" (+2,4%), "Фармсинтеза" (+1,9%), "Алросы" (+1,3%).

В лидерах падения цены на российской площадке – ГДР Mail.ru (-3,7%), акции "М.Видео" (-2,4%), префы "Россетей" (-1,8%), акции "Мосбиржи" (-1,8%).

Обвал основных американских биржевых индексов в четверг на 3-5% был связан в основном со "сдуванием пузыря" в высокотехнологическом секторе рынка и не сказался сильно на динамике менее оцененного рынка акций РФ, отмечают аналитики. Кроме значительной перегретости рынка акций США каких-то серьезных причин для столь сильного нисходящего движения не было, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Сейчас игроки мировых рынков переваривают макростатистику из США. Так, безработица в стране в августе уменьшилась до 8,4% с июльской отметки в 10,2%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,4 миллиона, как и ожидалось.

На этом фоне основные американские фондовые фьючерсы и западноевропейские индексы меняются днем разнонаправленно.

ПРОГНОЗЫ

Установленные сегодня утром российскими фондовыми индикаторами месячные минимумы пока выступают ближайшими поддержками (2910 пунктов по индексу Мосбиржи и 1214 пунктов по РТС), считает Бабин.

"Ближайшими целями восходящей коррекции могут стать вчерашние вершины: 2968 пунктов и 1242 пункта соответственно. В случае сохранения позитивной динамики мировых рынков мы можем уже сегодня или в понедельник достичь данных отметок и попытаться их преодолеть. Однако "фактор пятницы" может воспрепятствовать активному восстановлению нашего рынка", – добавил он.

Российский рынок акций не нашёл поводов для роста в августовской динамике американского рынка труда, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Вероятно, что слабость отечественных акций сохранится до конца торгов и в начале будущей недели. Впрочем, в понедельник российским, европейским и азиатским инвесторам придётся обойтись без американского ориентира из-за Дня труда в США", — заключил он.