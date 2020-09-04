МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США продолжают вчерашнее падение, вызванное резким удешевлением акций компаний технологического сектора, исключение пока составляет лишь DJIA, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,66%, до 29478,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падал на 1,12%, до 11325 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,18%, до 3448,43 пункта.

Накануне биржи обвалились на 3-5%, и также в свете падения цен на акции IT-компаний. Акции Apple, потерявшие вчера в стоимости 8%, дешевеют сейчас ещё на 1,5%, а бумаги Tesla — на 2% после того, как в четверг закрылись падением на 9%. Акции Alphabet, Facebook, Microsoft и Twitter дешевеют на 1,5-2%.

При этом в самом начале торгов все три индекса были в "зеленой" зоне. Поддержку им оказала статистика безработицы в США. В августе показатель уменьшился до 8,4% с уровня июля в 10,2%, что превзошло ожидания аналитиков, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,4 миллиона, что совпало с прогнозами аналитиков.

"Котировки соответствуют улучшению на рынке труда, что оказывает поддержку уровню потребления, но (показатели рынка труда — ред.) еще далеки от уровня до COVID-19", — полагает старший стратег по международным рынкам Wells Fargo Investment Institute Самир Самана (Sameer Samana), чье мнение приводит агентство Рейтер.