МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рыночная капитализация американской корпорации Apple опустилась ниже 2 триллионов долларов, однако она все еще сохраняет звание самого дорогой компании в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.11 мск акии Apple дешевели на 4,2%, до 115,77 доллара за бумагу. Таким образом рыночная капитализация компании стала меньше 2 триллионов. Минутами ранее показатель опускался до 113,7 доллара за акцию.

Акции IT-компаний резко подешевели еще в четверг, что привело к падению американских бирж на 3-5%. Бумаги Apple закрыли вчерашние торги в минусе на 8%.

Звание самой дорогой компании в мире, которое было утрачено после IPO Saudi Aramco, Apple вернула себе в конце июля текущего года. А в середине августа капитализация IT-гиганта впервые превысила 2 триллиона долларов.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.