МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к другим основным мировым валютам растет после публикации статистики рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск курс евро к доллару падал до 1,1802 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1849 доллара, курс доллара к иене поднимался до 106,38 доллара за иену с уровня прошлого закрытия в 106,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,41%, до 93,12 пункта.

Поддержку американской валюте оказали данные о снижении уровня безработицы в США до 8,4% с уровня июля в 10,2%, что превзошло ожидания аналитиков, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,4 миллиона, что совпало с прогнозами экспертов.

Таким образом, доллар продолжает восстанавливаться после достижения минимума за два года по отношению к евро.

Участники торгов также готовятся к длинным выходным в США. В понедельник рынки Штатов будут закрыты в связи с Днём труда.