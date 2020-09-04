МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру пятницы перешла к снижению после публикации статистики рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,38%, или на 7,3 доллара, до 1930,7 доллара за тройскую унцию. Утром цена на золото росла. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,48%, до 26,753 доллара за унцию.

Трейдеры отказываются от приобретения "надежных" активов, к которым относится золото, после публикации данных рынка труда в США. Так, безработица в стране в августе снизилась до 8,4% с уровня июля в 10,2%, что превзошло ожидания аналитиков, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,4 миллиона, что совпало с прогнозами экспертов.

Негативное влияние на котировки золота также оказывает курс доллара, который усилил рост после этого. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на золото, так как драгметалл становится дороже для держателей иностранной валюты.