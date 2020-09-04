МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в пятницу по индексу Мосбиржи на 0,35% на фоне негативной динамики нефтяных котировок и зарубежных фондовых площадок, а за всю неделю индекс потерял 2%, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,35%, до 2921,55 пункта, индекс РТС — на 0,26%, до 1220,01 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2%, РТС – на 3,6%. Дополнительное давление на долларовый индекс РТС оказало снижение рубля к американской валюте, который потерял порядка 1,9% своей стоимости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск пятницы растет на 9 копеек, до 75,37 рубля, курс евро — снижается на 14 копеек, до 89,08 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает более чем на 3%, до 42,7 доллара за баррель.

Основные европейские фондовые индексы в пятницу снизились на 0,86-1,65%, основные индексы рынка акций США падают сейчас на 1,4-2,3%.