МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,25%, до 4,87 доллара, "Новатэка" — на 2,75%, до 149,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,34%, до 64,1 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,59%, до 4,68 доллара, "Газпром нефти" — на 0,72%, до 20,65 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 26,33 доллара, "Северстали" — снизилась на 2,01%, до 12,19 доллара, НЛМК — не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 21,48 доллара.

Расписки ВТБ упали в стоимости на 0,17%, до 0,88 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,87%, до 11,62 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 1,25%, до 23,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 1,82%, до 5,38 доллара, "Магнита" — выросла на 0,63%, до 14,45 доллара. Цена расписок "Ленты" опустилась на 1,28%, до 2,69 доллара.