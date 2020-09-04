МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы падением на глобальном негативе инвесторов, а FTSE 100 обновил минимум с мая, свидетельствуют данные с площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,88%, до 5799,08 пункта, минимума с мая. Французский CAC 40 упал на 0,89%, до 4965,07 пункта, немецкий DAX — на 1,65%, до 12842,66 пункта.

Общие настроения на глобальных рынках в целом остаются пессимистическими. "Сохраняется хрупкий фон неоднозначных экономических статданных, опасений относительно безработицы, и пока нет признаков появления вакцины от коронавируса, а это значит, что малейших плохих новостей достаточно, чтобы спровоцировать сильнейшую волатильность на рынках", — приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного директора AJ Bell Расса Молда (Russ Mould).

Давление на британский индекс дополнительно оказали опасения вокруг выхода Британии из Евросоюза (Brexit) без заключения торгового соглашения. Остаётся вопрос и с США, и обе стороны планируют 8 сентября начать четвертый раунд переговоров о торговом соглашении после Brexit.

В ходе третьего этапа торговых переговоров, состоявшихся с 27 июля по 7 августа, Великобритания достигла предварительных договоренностей по основным пунктам соглашения, однако резко выступила против импортных пошлин на шотландский виски, о которых ранее объявили Штаты.