Курс рубля на завершающейся рабочей неделе ощутимо ослабел. При этом основные резервные валюты подбирались к максимумам августа против рубля. Так, доллар подскакивал до 75,85 рубля, евро — до 89,65 рубля.

Главным фактором давления – шоком для рубля стали новости из Германии о яде, которым якобы отравили известного оппозиционера Алексея Навального. Инвесторы среагировали на слово "новичок", как бык на красную тряпку, и падение рубля в среду оказалось самым масштабным за несколько месяцев.

При этом нефтяные цены не удержались около максимумов с марта – выше 46 долларов за баррель по сорту Brent и пошли вниз.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 1,5 рубля до уровня 75,5 рубля, евро повышался на 1,3 рубля до 89,3 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом сползла до 3,2 тысячи против 3,4 тысячи неделей ранее.

РУБЛЮ НАПОМНИЛИ ПРО САНКЦИИ

Рубль начал торговую неделю в коррекционном русле после предыдущего падения, приведшего курсы доллара и евро на максимумы за несколько месяцев. Поддержка приходила от рынка нефти, опершегося на сообщения о том, что Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в октябре сократит поставки каждого из своих сортов нефти на 30% против 5%-ного сокращения в предыдущие три месяца в соответствии с соглашением ОПЕК+.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывали китайские макроэкономические данные. В частности, деловое издание Caixin зафиксировало, что индекс деловой активности в промышленности (PMI) Китая в августе вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, хотя ожидалось снижение показателя.

Рублевые быки также отыгрывали позитивную динамику ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI, державшуюся четыре дня подряд и выведшую его на максимумы с 20 августа.

Низкий курс доллара на форексе в целом сигнализировал об аппетите к риску.

Однако в середине недели началась геополитическая коррекция рубля вниз после обновления максимума к доллару с 19 августа.

Так, сначала агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что США могут рассмотреть санкции против России, если она будет "более открыто" вмешиваться в события в Белоруссии.

При этом Минфин РФ еще успел разместить очередную порцию ОФЗ — на рекордные 215 миллиардов рублей (по номиналу) при рекордном же спросе почти в 350 миллиардов.

После этого пришла вторая геополитическая волна — из Германии о причинах отравления Навального. Кабмин ФРГ в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что правительство Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования.

Риски новых санкций против РФ резко возросли, напомнив "дело Скрипалей". Это привело к максимальным дневным потерям рубля с 15 апреля – почти на 3% к доллару.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило в русле попыток рубля стабилизироваться после провала из-за санкционных рисков в средине недели. Быстрого развития тема "Навальный-Новичок" не получила, и это дало возможность рублю отойти немного вверх.

Тем не менее, доллар со второй попытки вышел вверх и закрывает неделю выше верхней планки многонедельного коридора 70-75 рублей.

Пойдет ли он выше в ближайшие дни будет зависеть от действий США по теме "Навальный-Новичок", поскольку ЕС, как и ожидалось благодаря своей консервативности будет долго принимать "консенсусное" решение. Пока же в Америке, видимо, раздумывают. Курсовое движение основных резервных валют вверх в случае эскалации санкционной риторики, как показала завершающаяся неделя, может быть очень быстрым. Вниз доллар и евро пока идут с неохотой, тем более, что рынок нефти стал корректироваться в направлении 40 долларов, так и не сумев закрепиться выше 46 долларов за баррель сорта Brent.