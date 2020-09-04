МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился третий день подряд по основным индексам под давлением падающей в цене нефти и на фоне негатива на зарубежных фондовых площадках, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,35%, до 2921,55 пункта, индекс РТС — на 0,26%, до 1220,01 пункта. А за всю неделю индекс Мосбиржи снизился на 2%, РТС – на 3,6%. Дополнительное давление на долларовый индекс РТС оказало снижение рубля к американской валюте, который потерял порядка 1,9% своей стоимости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.11 мск пятницы растет на 15 копеек, до 75,43 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,27 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает более чем на 3%, до 42,6 доллара за баррель.

Основные европейские фондовые индексы в пятницу снизились на 0,86-1,65%, основные индексы рынка акций США падают сейчас на 1,6-2,6%.

"Продажам в наших акциях способствовала динамика западных площадок… Также давление на наши бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 43 долларов за баррель" — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения цен – префы Центрального телеграфа (-3,19%), депозитарные расписки Mail.Ru (-3%,) акции "М.Видео" (-2,63%), "Мосэнерго" (-2,06%), "Яндекса" (-1,96%), а также акции Московской биржи (-1,73%), "Детского мира" (-1,7%) обыкновенные акции "Селигдара" (-1,63%), префы "Россетей" (-1,37%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,34%).

"Акции "Яндекса" на фоне распродажи бумаг IT-сектора в США внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса Мосбиржи", — отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

В лидерах роста оказались обыкновенные акции ТГК-2 (+5,07%), акции "Новатэка" (+2,94%), "Русала" (+2,08%), "Полюса" (+1,54%), бумаги "Фармсинтеза" (+1,53%), а также акции ЛСР (+1,48%), "Роснефти" (+1,28%), ПИКа (+1,1%) и префы "Татнефти" (+1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 2850 пунктов, к которой индекс может отступить на горизонте ближайших недель, считает Зварич.

"Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, несмотря на общемировые продажи, держались довольно стойко и оставались выше психологически важных отметок 2900 и 1200 пунктов. Опасность развития нисходящего движения в район 2800 и 1100 пунктов, однако, остается актуальной. Покупатели отдали "медведям" краткосрочную инициативу и, вероятно, теперь лишь ждут новых триггеров. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2860-2950 пунктов", — считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Текущее значение индекса РТС на уровне 1220 выглядит неустойчиво, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Рынок в моменте может показывать падение ниже 1200. От этого локального дна может начаться восстановление, которое придется уже на середину следующей недели", — полагает он.