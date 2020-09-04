МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают по итогам следующей недели незначительного снижения российского рынка акций по рублевому индексу Мосбиржи и роста — по долларовому РТС на фоне заметного укрепления рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи в итоге снизится менее чем на 0,1%, до 2919 пунктов, а РТС — вырастет на 1,1% до 1234 пунктов.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 2 доллара, в район 44,5 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,185 доллара, оценивают эксперты. Курс доллара на внутреннем валютном рынке снизится примерно на 90 копеек, до 74,6 рубля, евро – соответственно, на те же 90 копеек, до 88,4 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мощная коррекция на фондовом рынке США, утянувшая вниз и другие рынки, имеет шансы на продолжение: впереди закрытие финансового года, и многие инвесторы могут предпочесть фиксацию прибыли и переход в защитные активы дальнейшему наращиванию рисковых позиций, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион"

Из важной макростатистики в фокусе данные об инфляции и внешней торговле Китая, инфляции в США, торговом балансе в России, отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

Но центральным событием станет заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), указывает аналитик.

"Ожидается, что (учётная — ред.) ставка будет оставлена без изменения, в то время как ряд аналитиков предрекает евро рост к доллару", — добавляет он.

Котировки нефти на протяжении уже значительного времени не отходят далеко от 45 долларов за баррель, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". На его взгляд, факторов, способных заставить цены выйти из привычного коридора, не просматривается, однако наступающий сезон ураганов, способных создать перебои в добыче, может повысить волатильность котировок, обращает внимание он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Несмотря на ухудшение конъюнктуры сегмента рискованных активов, поводов для полноценной коррекции на рынках не так много, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Серия публикаций индексов деловой активности по-прежнему указывает на активное восстановление мировой экономики. Мировые ЦБ держат руку на пульсе и готовы расширить объем количественных стимулов. Таким образом, у рынков есть повод для краткосрочной коррекции, но о полноценной фиксации прибылей речи пока не идет", — уверен эксперт.

"Американские акции склонны к снятию перекупленности в высокотехнологичных бумагах. Для российских акций повысились внешнеполитические риски. Нефть также демонстрирует нестабильность на опасениях невнятного восстановления спроса и рисков падения дисциплины в рамках соглашения OPEC+. Однако деловая активность в мире продолжает восстанавливаться, и это подкрепляет долгосрочные ожидания оживления спроса на сырьевые активы", — указывает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Поэтому вероятность коррекции сохраняется, но её масштаб вряд ли будет значительным, также полагает аналитик.

"С учетом ожиданий низкого уровня процентных ставок в мире акции по-прежнему выглядят привлекательно", — резюмирует Евстифеев.

РУБЛЬ ОТЫГРАЕТ ЧАСТЬ УТРАЧЕННЫХ ПОЗИЦИЙ

Рубль может восстановить часть потерь, понесённых после обострения санкционных рисков, но сдерживающим фактором будет снижение объема валютных интервенций со стороны Минфина, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Для рубля усилились внешнеполитические риски, однако их реализация в ближайшее время обладает низкой вероятностью, рассуждает Кочетков.

"Более того, могут появиться смягчающие обстоятельства. В плане фундаментального наполнения рубля ничего не меняется, кроме того, что ситуация с отрицательными доходностями в долларе и евро может затянуться. На этом фоне мы наблюдаем восстановление спроса на рублёвые долговые бумаги, имеющие реальную положительную доходность. Кроме того, Минфин может предоставить более высокую премию при размещении ОФЗ на фоне внешнеполитических рисков. Это будет оказывать поддержку российской валюте", — добавил он.

На фоне ожидаемого снижения внешнеполитических рисков и стабилизации рынка энергоносителей доллар перейдет в боковое движение над уровнем 75 рублей и может предпринять попытку возвращения в диапазон 70-75 рублей, оценивает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Евстифеев отмечает, что в зоне риска по-прежнему остаются акции высокотехнологических компаний, которые до того в основном и обеспечивали рост фондовых индексов.

Лидерами падения могут стать не только бумаги IT, но и банковского сектора и ритейла, добавляет Ващенко.

Тем не менее можно ожидать устойчивого спроса на акции телекоммуникационных компаний, чьи доходы не столь сильно пострадали от пандемии коронавируса, а значит, и дивидендные выплаты будут оставаться солидными, считает Кочетков.

По мнению Кочергина, привлекательными отраслями останутся медицина, торговля и развлечения, а нисходящую динамику могут показать акции компаний нефтяной отрасли.

Сектор нефти и газа также может оставаться под давлением, не исключает Кочетков, но всё же не находит оснований для серьёзного провала котировок нефти, поэтому, по его мнению, любое снижение нефтегазовых бумаг будет выкупаться.

Также по мнению аналитика более стабильным будет сектор металлургии, так как восстановление деловой активности в мире продолжается, и спрос на металлы восстанавливается.

Ващенко ожидает, что лучше рынка будут защитные бумаги — еврооблигации, производные на золото, а также акции экспортеров.

Что же касается конкретных эмитентов, то на будущей неделе отчеты представят золотодобывающие "Полюс" и Petropavlovsk, напоминает он.