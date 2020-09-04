ЛОНДОН, 4 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский бренд модной одежды Jigsaw планирует закрыть 13 магазинов и сократить сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорится в сообщении компании, переданном в РИА Новости.

"Будут закрыты 13 магазинов, еще четыре были закрыты до вспышки COVID-19. Число сокращений пока не утверждено", — сообщил агентству представитель компании.

В августе компания согласовала с кредиторами реструктуризацию долгов, что должно позволить Jigsaw продолжать свою деятельность в будущем. Однако ей придется сократить расходы, закрыв часть магазинов и сократив штат, состоящий в настоящее время из 900 сотрудников.

Бренд Jigsaw был основан в 1970 году бизнесменом Дэвидом Россом.