ВАШИНГТОН, 4 сен /ПРАЙМ/. Основные фондовые рынки США в пятницу закрылись в минусе, продолжив вчерашнее падение, вызванное резким удешевлением акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,56%, до 28133,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,27%, до 11313,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,81%, до 3426,92 пункта.

Накануне биржи обвалились на 3-5%, и также в свете падения цен на акции IT-компаний. Акции Apple, потерявшие вчера в стоимости 8%, дешевели сегодня еще на 1,5%, а бумаги Tesla — на 2% после того, как в четверг закрылись падением на 9%. Акции Alphabet, Facebook, Microsoft и Twitter дешевели на 1,5-2%.

При этом в самом начале торгов все три индекса были в "зеленой" зоне. Поддержку им оказала статистика безработицы в США. В августе показатель уменьшился до 8,4% с уровня июля в 10,2%, что превзошло ожидания аналитиков, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,4 миллиона, что совпало с прогнозами аналитиков.