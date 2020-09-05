МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Число запросов от клиентов к различным компаниям ежегодно удваивается, и через четыре-пять лет социальные сети и мессенджеры станут главным каналом связи между ними, заявил РИА Новости глава и сооснователь компании-разработчика бизнес-мессенджера Jivo Тимур Валишев.

"По нашим данным, число онлайн-чатов растет примерно на 40% в год, что говорит о востребованности такого общения клиентов с бизнесом, шестеро из 10 потребителей сегодня выберут текстовую коммуникацию", — отметил он, добавив, что миграция клиентов в мессенджеры — вполне закономерный переход коммуникации из формата телефонных разговоров в формат переписки. И такой переход, по мнению Валишева, связан с тем, что общение с незнакомым человеком по телефону вызывает стресс у многих людей, выбивает их из "зоны комфорта", отвлекает от текущих дел.

"Даже в социальных сетях все чаще появляются шутки о том, на что готовы молодые люди, лишь бы им не пришлось звонить и разговаривать с коллегами и клиентами, про их нелюбовь к голосовым сообщениям. Телефонный звонок воспринимается многими как грубое вторжение в личное пространство, о котором, по-хорошему, нужно договариваться или хотя бы предупреждать заранее", — отмечает он.

Более того, мессенджеры в разы эффективнее и быстрее по сравнению с классическими способами общения клиента и компании, подчёркивает эксперт.

"Люди могут заранее сформулировать свои вопросы и передать оператору только главную информацию о своей проблеме. Коммуникация получается более гибкая, так как можно общаться с компанией, только когда удобно. Даже после закрытия сайта можно возобновить чат с оператором с того места, где вы остановились. Плюс, клиент может повременить с ответом, перечитать переписку, прикрепить медиафайлы, чтобы полнее описать ситуацию. Если говорить о стиле общения, то он более человечный: эмодзи, сокращения, минимум слов и максимум смысла", — пояснил он.

"Количество запросов, отправленных через сообщения в чатах, будет удваиваться каждый год. Через четыре-пять лет все компании будут использовать этот канал связи. Уже сегодня мессенджеры и социальные сети — самые популярные категории мобильных приложений. Учитывая, что основной объем трафика приходит на сайты с мобильных устройств, где предустановлены мессенджеры, то компании действуют абсолютно логично, добавляя этот канал связи. Так они оказываются на смартфоне клиента фактически в списке самых близких контактов", — резюмировал Валишев.