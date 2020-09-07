События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 сентября
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День труда — выходной на Нью-Йоркской фондовой бирже
|CAD
|Канада — День труда — выходной на Фондовой бирже Торонто
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (август)
|7,2%
|9,5% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (август)
|-1,4%
|-2,1% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (август)
|62,33 млрд юаней
|58,93 млрд юаней (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|9,3%
|1,2% (факт)
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|3,8%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август)
|1,6%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за август и 8м2020
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|16:00 мск (14:00 лнд)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
|RUB
|Полюс — СД (о повестке дня ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2020)
|162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019
|RUB
|ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Химпром /Новочебоксарск/ — закрытие реестра для ГОСА (30.09.2020, в заочной форме)
|0,1381(9м2018) + 0,154 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,142 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|0,0882 (1П2019) + 0,0882 (9м2019) (ао, ап) + 0 (ао), 0,49414 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2020) — див-д 2019
|RUB
|МТС — закрытие реестра для ВОСА (30.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019
|8,93 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для ВОСА (30.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|14,23 (1П2019) + 18,1 (фин) — див-д 2019
|11,82 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для ВОСА (30.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200907/831994688.html