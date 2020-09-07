МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль в первую неделю сентября резко упал к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро. По мнению опрошенных газетой "Известия" экспертов, этот обвал, вызванный политической конъюнктурой, скорее всего, будет единичным событием, слабо влияющим на долгосрочную траекторию валютных курсов.

Более значимым будет долгосрочный тренд на укрепление евро. В конце марта евро опустился до почти трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а затем постепенно рос на протяжении пяти месяцев. В начале сентября впервые за два года европейская валюта временно превысила отметку в 1,2 доллара.

При этом усиление евро произошло в период сильнейшего экономического кризиса за последние 50 лет.

По мнению аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, укрепление евро негативно скажется на отечественных компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее на внутреннем рынке за рубли. Евгений Миронюк из "Фридом Финанс" считает, что дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что отражается на благосостоянии граждан и снижает конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики.