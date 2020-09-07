МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра умеренно повышается, игнорируя внешний негатив, на корпоративных новостях растут акции "Полюса". Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышался на 0,5%, до уровня 2935 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1223 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Акции "Полюса" растут на 1,5%, с утра поднимались на 2,2% на новостях.

Во втором квартале текущего года чистая прибыль "Полюса" составила 684 миллиона долларов против убытка в предшествовавшем квартале на сумму 389 миллионов. Совет директоров "Полюса" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года в размере 240,18 рубля на акцию.

Стоимость нефти снижается на 1,3%, до 42,11 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 0,6-1,3%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы падают на 0,1-1,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно падают: на 0,1-1,5%.