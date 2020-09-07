МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют уверенный коррекционный рост после сильного снижения в пятницу, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 10.35 мск французский CAC 40 рос на 0,68%, до 4998,63 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,8%, до 12944,9 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,76%, до 5842,88 пункта.

В понедельник европейские рынки восстанавливают потери пятницы, по итогам которой FTSE 100 уменьшился на 0,88%, до минимума с мая, CAC 40 упал на 0,89%, а DAX — на 1,65%.

"Европейские биржи начинают неделю рывком вперед после резкого спада на предыдущей неделе, несмотря… на замедление промышленного производства в Германии и падение цен на нефть", — отметила агентству Франс Пресс аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).

Ранее в понедельник стало известно, что объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем. Аналитики ожидали роста показателя на 4,7%. Нефть сейчас дешевеет примерно на 2%.

Поддержку рисковым настроения также оказывают новости о вакцинах от нового коронавируса. Так, правительство Австралии заключило с фармацевтическими компаниями соответствующее соглашение на сумму более 1,2 миллиарда долларов. Компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину вместе со специалистами Оксфорда, а также университет Квинсленда должны будут поставить в страну более 84,8 миллиона доз препарата. Акции AstraZeneca на этом фоне растут в цене на 1,5%.