МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,01%, до 4,87 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,7%, до 148,15 доллара, "Лукойла" — на 0,42%, до 63,83 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,35%, до 4,7 доллара, "Газпром нефти" — на 0,48%, до 20,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,11%, до 26,36 доллара, "Северстали" — на 0,82%, до 12,29 доллара, НЛМК — снижалась на 0,28%, до 21,42 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,45%, до 0,89 доллара, Сбербанка — на 0,93%, до 11,73 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,79%, до 24,12 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,3%, до 5,45 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,1%, до 14,44 доллара. Расписки "Ленты" дорожали на 0,84%, до 2,71 доллара.