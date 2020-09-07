МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение на фоне дешевеющей нефти, евро уже дороже 90 рублей, доллар – 76 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.10 мск рос на 73 копейки до 76,16 рубля, курс евро — на 79 копеек до уровня 90,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар поднимался до 76,17 рубля (максимум с апреля), евро – до 90,10 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Стоимость нефти падает на 1,8% до 41,90 доллара за баррель по марке Brent.