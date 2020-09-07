МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль усилил падение на фоне высоких геополитических рисков, и это давление сохранится — евро может закрепиться выше психологически значимого уровня в 90 рублей, хотя сильно выше он вряд ли пойдет, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. 100 рублей за евро больше не фантастика. Что делать с накоплениями

Рубль находится по давлением возросших геополитических рисков, а также снижающихся цен на нефть, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Но даже в этих условиях достичь отметки 91 рубль для евро будет довольно сложно, оценил он.

Политические риски рубля возросли на фоне обсуждения в Германии увязки "темы Навального" с "Северным потоком 2", отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Сползание рынка нефти в район и ниже 42 долларов за баррель сорта Brent добавляет негатива. В этих условиях евро (с учетом кросс-курсов форекса) вполне может закрепиться выше 90 рублей, однако сильно выше он вряд ли пойдет", — оценил эксперт.

Рубль в начале недели обновил минимум с апреля против доллара, который подскочил до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта подскочила при этом до 90,10 рубля.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2".