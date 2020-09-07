7 сен — Dow Jones. На мировых фондовых рынках наблюдается неоднородная динамика. На прошлой неделе индексы упали на фоне резких колебаний, коснувшихся в первую очередь технологического сектора. В США торги не проводятся в связи с Днем труда.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 1,3%. Shanghai Composite снизился на 1,9%, а японский Nikkei 225 потерял 0,5%. Корейский Kospi вошел в небольшое число подросших азиатских индексов, набрав 0,7%.

В Европе рост происходит на фоне данных по промышленному производству в Германии, указавших на продолжение восстановления, хоть и более медленными темпами. Однако сохраняются опасения насчет вероятности завершения длительного ралли технологического сектора, обеспечившего американским фондовым индексам подъем к рекордным максимумам.

В США фьючерсы на S&P 500 торговались без значительных изменений. Фьючерсы на Nasdaq понизились на 0,8%. В пятницу индекс завершил торги с максимальными недельными потерями с недели, истекшей 20 марта.

"Участники рынка начинают отходить от тенденций периода изоляции. Это благотворно для акций стоимости и циклических акций, – отметил Марк Хефеле, инвестиционный директор UBS Global Wealth Management. – Это также должно быть благоприятно для Европы, ведь несмотря на некоторый рост заболеваемости, уровень смертности чрезвычайно низок, и все начинают сосредотачиваться на восстановлении".

Из-за низких процентных ставок, перспектив слабой инфляции и риска затяжной рецессии стратегам было сложно подготовиться к снижению цен на акции.

"Мы выходим из стадии восстановления, знаменующейся резким ростом в короткие сроки, – указал Джеймс Маккормик, стратег NatWest Markets. – По мере набора крейсерской высоты восстановления эта ситуация будет казаться более тревожной"

"Если акции и кредитные инструменты немного проседают, куда деваться инвесторам? У нас рекордно низкая доходность, и инструменты с фиксированным доходом не будут больше естественным способом хеджирования", – пояснил он.

Акции SoftBank Group упали в Токио на 7,2%. Как стало известно, компания была инвестором, стоявшим за трансакцией, которая на прошлой неделе спровоцировала резкий скачок и падение акций технологических компаний. В рамках трансакции была сделана ставка на опционы, привязанные к отдельным акциям технологических компаний примерно на 50 млрд долларов.

Акции Semiconductor Manufacturing International Corp., самого передового производителя чипов в Китае, упали в Гонконге на 24%. Власти США объявили, что обдумывают возможность введения экспортных ограничений в отношении этой компании. Это будет серьезное ужесточение мер, принимаемых администрацией Трампа против китайских технологических компаний.

В Шанхае, где Semiconductor Manufacturing International недавно привлекла миллиарды долларов в рамках дополнительного листинга для увеличения мощностей, ее акции потеряли более 9%.

Ввиду выходного в США данных ожидается мало. Как стало известно, в Китае в августе продолжилась хорошая динамика экспорта, поскольку идущее восстановление мировой экономики привело к росту внешнего спроса. Главное таможенное управление Китая сообщило, что экспорт вырос к предыдущему году на 9,5%, тогда как в июле повысился на 7,2%. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали рост на 7,3%.

Согласно статистической службе Destatis, в Германии промышленное производство в июле выросло третий месяц подряд, но темпы замедлились. По словам экономистов, данные указывают на то, что производственный сектор страны еще далек от полного восстановления. В регионе рост возглавили сегменты Stoxx Europe 600, в большей степени подверженные влиянию ставок на промышленный сектор.

Что касается валют, индекс доллара ICE повысился на 0,3%. Британский фунт опустился к доллару и евро на 0,9% и 0,8% соответственно. Судя по новостным сообщениям, увеличился риск того, что Великобритания в конце года выйдет из переходной фазы без торгового договора с ЕС, ее крупнейшим торговым партнером. Вместе с перспективой повышения налогов и ростом случаев коронавируса это сказалось на курсе фунта.

"Накануне обстановка на переговорах накалилась. Настрой был ужасным последние несколько недель, и рынок в основном это игнорировал, но теперь это изменилось. Кажется, нет оптимистичных прогнозов насчет заключения настоящего договора, – заметил Джордан Рочестер, валютный аналитик Nomura. – Я занимаю медвежью позицию по фунту и ожидаю сохранения слабости".

Нефть марки Brent подешевела на 1,3% до 42,08 доллара за баррель. В воскресенье государственный нефтяной гигант Saudi Aramco снизил цены на нефть для продажи в Азии и США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти не изменилась, составляет 0,721% против 0,720%, наблюдавшихся в пятницу.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ