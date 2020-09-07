МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно слабо растут в понедельник, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,38%, до 28182 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — падал на 0,76%, до 1460,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,08%, до 3420,25 пункта.

Объем торгов в понедельник снижен, так как основные торги на американских биржах производиться не будут в связи с национальным праздником.

За прошлую неделю биржи упали в среднем на 2-3% на фоне распродажи акций технологического сектора. Так, акции Apple, Facebook, Twitter подешевели за неделю на 3%, бумаги Tesla — на 5%.

При этом поддержку биржам оказывали статданные по США. Так, в прошлую пятницу стало известно, что уровень безработицы в стране в августе снизился до 8,4% с уровня июля в 10,2%, что превзошло ожидания аналитиков, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,4 миллиона, что совпало с прогнозами экспертов.