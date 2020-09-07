МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник впервые с конца июля опустилась до психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.50 мск биткоин дешевел на 0,52% — до 10 129 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 2,54% — до 10 010 долларов. Ранее в ходе торгов стоимость биткоина впервые с 27 июля опустилась и достигла психологической отметки в 10 тысяч долларов.

"Биткоин пробил границу коридора 10-11 тысяч долларов и теперь стремится к коридору 8-9 тысяч долларов, где его ожидают уровни поддержки. Давление вниз идет, в том числе, за счет общей нервозности на рынках", — объяснил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, падение цены биткоина происходит на фоне "общего ухудшения рыночной конъюнктуры".

"(Отметка — ред.) 10 500 долларов — психологически важный уровень, который неоднократно выступал препятствием росту цен в 2019 и 2020 годах, снова пробит и из поддержки становится сопротивлением. На этом фоне дальнейшее движение вниз очень вероятно. В целом же, общая картинка по биткоину не сильно изменилась за прошедшие годы — использование его в качестве средства обмена денег не увеличилось, удобство или скорость использования тоже", — указал он.

"Основные драйверы роста в этом году — бум DeFi приложений, который вытянул вверх эфир (криптовалюта ETH — ред.) и за ним весь рынок, и беспрецедентное вливание денег всеми центробанками, которое поддерживает рост цен на рисковые активы", — добавил эксперт.