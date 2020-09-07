МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август) 4,3%  
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль) -1,2% -3,7%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль) 13% -2,3%
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,05 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июль) 0,168 трлн йен 1,869 трлн йен
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2020) -2,2% -28,6%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -0,6% -8,1%
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (август) -14  
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2020) -2% -0,6%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июль) 14,5 млрд евро 16 млрд евро
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -12,1% -12,1%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2020) -15% -15%

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для ВОСА (30.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 30 — див-д 2019 20 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
  RUB Северсталь — закрытие реестра для выплаты див-дов 2кв2020 (ВОСА — 28.08.2020) 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) — див-д 2020