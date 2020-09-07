МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций днем в понедельник меняется разнонаправленно по основным индексам, отыгрывая ощутимое ослабление рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.

Падение рынка нефти и преобладание роста западных индексов создают противоречивый внешний фон.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.45 мск повышался на 0,4%, до 2933 пунктов, а долларовый индекс РТС снижался на 0,1%, до 1218 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.46 мск рос на 40 копеек, до 75,83 рубля, курс евро — на 43 копейки, до уровня 89,66 рубля, следует из данных Мосбиржи. Ранее в понедельник рубль обновил минимум с апреля против доллара, который подскочил до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта подросла при этом до 90,1 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в понедельник разнонаправленно меняется около уровней предыдущего закрытия на фоне заметного ослабления рубля против основных резервных валют.

Рост геополитических рисков поддерживает давление на российские активы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце августа заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с блогером Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.

Западноевропейские фондовые индексы растут днем на 1,7-2,1%. Инвесторы обратили внимание на данные о росте объема промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле на 1,2% по сравнению с июнем. При этом в США сегодня выходной (День труда), и рыночная активность невысока.

Стоимость нефти продолжает падать – на 1,8%, до 41,90 доллара за баррель сорта Brent. Рынок отыгрывает снижение саудовской компанией Saudi Aramco октябрьских отпускных цен на свою нефть.

В лидерах роста на российской площадке – акции золотодобытчиков Polymetal (+3,5%), Petropavlovsk (+2,5%), "Селигдара" (+1,3%), бумаги Мосбиржи (+1,5%).

В лидерах падения цены среди "голубых фишек" — бумаги "Газпрома" (-1,5%) на фоне рисков достройки "Северного потока 2"

Также дешевеют бумаги АФК "Система" (-2,3%), "Северстали" (-1,8%), "Фармсинтеза" (-1,4%), акции "Новатэка" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ

Российские фондовые индикаторы подтвердили техническую силу установленных в пятницу месячных минимумов, дважды отскочив от них вверх, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Ближайшими целями восходящей коррекции могут выступить вершины среды: 2968 пунктов по индексу Мосбиржи и 1242 пунктов по индексу РТС", — оценил ситуацию он.

Цены на нефть продолжают идти вниз на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия понизила цены на это сырье для азиатских покупателей; курс рубля продолжает падать, констатировали аналитики Альфа-банка.

"Объемы торгов, вероятно, будут ниже средних, так как рынок США сегодня закрыт по случаю Дня труда. Российские инвесторы, вероятно, будут ориентироваться на защитные активы", — полагают они.