МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль компенсировал около 40 копеек снижения на фоне новостей о выходе Алексея Навального из комы, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.02 мск повышался на 34 копейку — до 75,77 рубля, курс евро — на 39 копеек, до уровня 89,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

В первой половине дня рубль обновил минимум с апреля против доллара, который подскакивал до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта поднималась до 90,1 рубля.

Сообщение берлинской клиники Charite о том, что состояние Навального улучшилось и его вывели из комы, появилось около 16.00 мск.