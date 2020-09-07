МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс фунта падает к доллару на возвращении опасений, связанных с выходом Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск курс фунта снижался до 1,3178 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3282 доллара. Курс евро снижался до 1,183 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1837 доллара. Курс доллара к иене снижался до 106,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,23 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 92,99 пункта.

В понедельник власти Великобритании начали информационную кампанию для европейских компаний по подготовке к торговым отношениям после окончания переходного периода по Brexit в январе 2021 года. Завтра, 8 сентября, Великобритания и США планируют начать четвертый раунд переговоров по торговому соглашению после выхода Британии из Евросоюза.

В ходе третьего этапа торговых переговоров, состоявшихся с 27 июля по 7 августа, Великобритания достигла предварительных договоренностей по основным пунктам соглашения, однако резко выступила против импортных пошлин на шотландский виски, о которых ранее объявили Штаты.

Евро немного дешевеет к доллару, так как инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, поскольку все основное внимание сосредоточено на заседании ЕЦБ, которое состоится в четверг, 10 сентября. Инвесторы не ожидают каких-либо изменений в политике регулятора, но будут внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано о евро после его резкого роста в августе.