МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в понедельник вечером в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,01%, или на 2 доллара, до 1936,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,34%, до 27,07 доллара за унцию.

За прошлую неделю золото подешевело почти на 2% на фоне укрепления курса доллара. При этом глобальные риски, связанные с пандемией коронавируса, сохраняются. Число случаев заражения продолжает расти, в мире возникает все больше новых вспышек, что приводит к новым карантинным мерам в некоторых странах. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 27 миллионов.

"Мы не удивимся, если золото отскочит от нижней границы своего ценового коридора и будет расти в течение следующих недель, но нельзя исключать и падения ниже 1900 долларов, если есть вероятность сильных экономических статданных из США", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).