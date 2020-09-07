МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи, компенсировав падение пятницы, на фоне роста европейский площадок, при этом индекс РТС закрыл торги снижением под давлением дешевеющего рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,37% — до 2932,29 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1218,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.57 мск понедельника растет на 33 копейки, до 75,76 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 89,53 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,66%, до 41,95 доллара за баррель.

Европейские площадки выросли на 1,79-2,38%, американские биржи в понедельник не проводят торги.