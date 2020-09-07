МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника ростом в среднем на 2%, восстановившись после пятничной распродажи, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,38%, до 5936,91 пункта. Французский CAC 40 увеличился на 1,79%, до 5053,72 пункта, немецкий DAX — на 2,01%, до 13100,28 пункта.

В понедельник европейские рынки восстановили потери пятницы, по итогам которой FTSE 100 уменьшился на 0,88%, до минимума с мая, CAC 40 упал на 0,89%, а DAX — на 1,65%. Отсутствие давления со стороны американских бирж, которые сегодня закрыты в связи с национальным праздником, подтолкнуло европейские индексы к большему росту.

Поддержку британскому FTSE 100 оказало ослабление курса фунта, в свете неопределенности вокруг Brexit. Завтра, 8 сентября, Великобритания и США планируют начать четвертый раунд переговоров по торговому соглашению после выхода Британии из Евросоюза. Более дешевая национальная валюта традиционно увеличивает доходы компаний-экспортеров, что повышает интерес к их бумагам на бирже.

"Вероятность сделки, кажется снижается,… что является неожиданной преградой в настоящее время", — отмечает стратег Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid), слова которого приводит агентство Рейтер.