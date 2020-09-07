МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,16%, до 4,88 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,47%, до 147 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,25%, до 63,3 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,55%, до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 20,65 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,27%, до 26,4 доллара, "Северстали" — на 0,08%, до 12,2 доллара, НЛМК — опустилась на 1,3%, до 21,2 доллара.

Расписки ВТБ упали в стоимости на 0,96%, до 0,87 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,04%, до 11,62 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 4,85%, до 24,85 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,56%, до 5,41 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,55%, до 14,37 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 0,93%, до 2,71 доллара.