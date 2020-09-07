МОСКВА, 7 сен — Dow Jones. Совсем не обязательно, что результаты фондового рынка однозначно определят будущего хозяина Белого дома, особенно в такой непредсказуемый год, как 2020. Тем не менее, судя по прошлому, у действующего президента есть явное преимущество, когда на рынке акций в месяцы, предшествующие дню выборов, отмечается рост.

Согласно данным брокерской фирмы BTIG, с 1928 года действующие президенты или кандидаты от партии большинства одерживали победу почти в 90% случаев, когда индекс S&P 500 в предыдущие три месяца находился на положительной территории.

"Это практически непреложная истина", – говорит аналитик BTIG Джулиан Эмануэль, который и проводил анализ.

В августе на рынке акций начался заметный подъем. В прошлом месяце S&P 500 прибавил 7%, показав лучший с 1986 года результат за этот месяц, и лучший 5-месячный рост с 1938 года. Похоже, это оптимистичный знак для действующего президента, особенно для того, кто любит писать в Twitter о ралли на фондовом рынке.

Однако серьезная распродажа на рынке, произошедшая в четверг, и скромный рост в пятницу указывают на то, как недосягаемы могут стать для инвесторов августовские результаты, если следующие месяцы окажутся такими же нестабильными, как многие предрекают.

Сентябрь традиционно считается самым слабым для рынка месяцем: в этот период за последние 93 года S&P 500 опускался в 54% случаях, судя по данным Dow Jones Market Data. Его средняя доходность равняется —0,96%. Однако в годы президентских выборов динамика индекса, как правило, лучше, чем в другие три года цикла. Он в среднем опускается на 0,3%. WSJ: президентские выборы в США могут обернуться стрессом для фондовых рынков

На прошлой неделе ралли уже начало терять темпы: потери S&P 500 за последние две сессии составили 4,3%. Они сократили его прирост с начала года до 6,1%, а отскок с марта – до 53%. Как полагают многие инвесторы, это реакция на перегретый рынок. Наибольшие потери понесли акции основных победителей этого года, включая Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc.

Некоторые инвесторы готовятся к новой волне волатильности в будущем, особенно в период вблизи выборов. Многие прогнозируют жесткую или даже спорную гонку и опасаются, что результаты станут известны лишь через несколько дней или, возможно, недель после дня выборов. Такой сценарий, по всей видимости, окажет давление на акции.

Впрочем, на рынке есть и другие неизвестные. Если коронавирусная пандемия вновь наберет обороты, хрупкое восстановление экономики окажется под угрозой. К тому же нет гарантии, что в ближайшее время будет готова вакцина от вируса.

Благодаря успешному лету рынок акций взобрался на еще более высокий уровень, с которого может упасть, считает Эмануэль. А когда рынок падает с конца августа по день выборов, это плохая новость для правящей партии.

Он насчитал шесть примеров, когда в год выборов рынок падал в указанный период. Это случалось в 1932, 1960 и 2008 году, когда Белый дом контролировали республиканцы. Кроме того, это произошло в 1952, 2000 и 2016 году, когда в Белом доме правили демократы.

Все шесть раз правящая партия проигрывала выборы.

Однако трудно сказать, что именно является определяющим фактором – то ли акции для выборов, то ли наоборот, говорит Шон Снайдер, глава по инвестиционной стратегии в Citi Personal Wealth Management.

С одной стороны, если инвесторы думают, что победит действующий президент, то они рассчитывают на меньшее изменение политики и, вероятно, будут меньше менять свои портфели перед выборами, пояснил он. Если инвесторы, напротив, ожидают, что действующий президент проиграет, и рассчитывают на более серьезное изменение политики, они могут значительно изменить состав своих портфелей, покупая и продавая различные акции.

Судя по национальным опросам, инвесторам следует готовиться к переменам. Недавний опрос NBC/WSJ показал, что лидирует Джо Байден, оторвавшийся от президента Трампа: голоса опрошенных разделились в соотношении 50% к 41% соответственно. Впрочем, в некоторых ключевых штатах, включая Огайо, Техас и Флориду, разрыв сузился.

Но многие аналитики сходятся в том, что победитель выборов вряд ли сможет настолько сильно повлиять на фондовый рынок, как полагают некоторые политики.

"Хорошая компания с хорошей прибылью является более серьезным определяющим фактором, чем Вашингтон", – подытожил Снайдер.

— Автор Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ