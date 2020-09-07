МОСКВА, 7 сент — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи, компенсировав падение пятницы, на фоне роста европейский площадок, при этом индекс РТС не смог удержаться в плюсе и закрыл торги снижением под давлением дешевеющего рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,37% — до 2932,29 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1218,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.44 мск понедельника растет на 23 копейки, до 75,66 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 89,42 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,5%, до 42,02 доллара за баррель.

Европейские площадки выросли на 1,79-2,38%, американские биржи в понедельник не проводят торги в связи с Днем труда.

"В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на противоречивом внешнем фоне, отыграв часть потерь предыдущей недели. Продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 42 долларов за баррель. Поддержку же нашему рынку оказала динамика европейских площадок", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (5,5%), а также акции Polymetal (3,75%) и Petropavlovsk (2,7%).

"Бумаги золотодобытчиков в начале недели смотрелись лучше рынка ввиду стабилизации цен на золото у отметки 1935 долларов за унцию. Акции "Полюса" же после публикации в целом ожидаемых данных по МСФО за второй квартал и первое полугодие текущего года скорее были склонны к коррекции и прибавили лишь 0,73%", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также среди лидеров роста — акции ЛСР (2,66%), депозитарные расписки Qiwi (2,26%), акции ГК "ПИК" (1,8%), "Яндекса" (1,6%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,38%), депозитарные расписки "Русагро" (1,35%) и обыкновенные акции "Селигдара" (1,12%).

Среди лидеров снижения – акции "Северстали" (-2,03%), "Новатэка" (-1,77%,) акции НЛМК (-1,66%), депозитарные расписки Х5 (-1,57%), акции "Газпрома" (-1,44%), а также акции "Лукойла" (-1,4%), ММК (-1,36%) префы "Центрального телеграфа" (-1,24%), акции "Интер РАО" (-1,12%) и префы "Татнефти" (-0,97%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Способность индикаторов удержать психологически важные отметки 2900 и 1200 пунктов сама по себе является неплохим для "быков" сигналом, но стоит помнить, что ситуация может измениться в любой момент. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на 2940 и 1250 пунктах. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2900-2990 пунктов", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

Существенное влияние на рыночную динамику в рамках сегодняшнего дня оказало отсутствие торгов в Штатах, что снизило активность игроков, указывает Зварич из Просвязьбанка.

Завтра рынок будет торговаться в диапазоне 2900-2950 пунктов по индексу Мосбиржи, прогнозирует Александр Бахтин из "БКС Прьемьер".