МОСКВА, 7 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером коррекционно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.26 мск рос на 35 копеек, до 75,79 рубля, курс евро – на 30 копеек, до уровня 89,53 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,48% — до 42,03 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ НЕСТИ ПОТЕРИ

Рубль в понедельник оказался под сильным давлением на фоне снижения стоимости нефти марки Brent, а также геополитических рисков.

В первой половине дня рубль обновил минимум с апреля против доллара, который подскакивал до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта поднималась до 90,1 рубля.

"В мире сохраняются ожидания того, что процентные ставки в США останутся минимальными надолго. То есть вероятность дальнейшего ослабления доллара на мировом рынке высока, а значит, единая валюта сохраняет потенциал для укрепления. Пока поводов для существенного роста выше 1,2 доллара за евро не наблюдается"- говорит Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

В отношении пары рубль/евро отметка в 90 рублей является больше психологической, поскольку в том числе отражает и слабость доллара к евро, указывает он. Если курс евро закрепится выше 90 рублей, то ближайшими уровнями могут стать отметки 91,2 рубля за евро и далее 93,6 рубля, рассуждает он.

"В начале недели рубль продолжил тренд на ослабление. При этом отечественная валюта находится не в одиночестве и снижается одновременно с рядом валют развивающихся экономик. Этому способствует очередное глобальное снижение аппетита к риску, в частности, за счет усиления борьбы США и Китая вокруг высокотехнологичного сектора. Также на рубль оказывает давление снижение цен на нефть, которое наблюдается последние три торговые сессии подряд", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Сообщение берлинской клиники Charite о том, что состояние Алексея Навального улучшилось и его вывели из комы, появилось около 16.00 мск. Это сообщение дало возможность рублю частично компенсировать дневные потери.

В то же время, рубль продолжает снижаться к основным инвалютам.

ПРОГНОЗЫ

Американская валюта продолжает движение выше 75 рублей, что может говорить в пользу продолжения ее роста, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Однако пока он не видит существенных фундаментальных факторов для этого. Удержание нефтью марки Brent позиций выше 40 долларов, скорее говорит в пользу возвращения доллара в диапазон 70-75 рублей, добавляет аналитик.

По мнению Бахтина, во вторник рубль в паре с долларом продолжит торговаться недалеко от 76 рублей за американскую валюту.

По мнению Георгия Ващенко из "Фридом Финанс", цена на нефть может краткосрочно падать ниже 40 долларов за баррель, порождая соответствующие отклики на валютном рынке. Но до конца третьего квартала наиболее вероятно, что нефть удержится преимущественно в диапазоне 42-47 долларов за баррель, а пара доллар-евро — в коридоре 73-77 рубля, полагает аналитик.