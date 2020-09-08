МОСКВА, 8 сен /ПРАЙМ/. Московская биржа со вторника начинает торги акциями Apple, которые, как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, могут вызвать интерес не только у традиционных инвесторов, но и у фанатов продукции этой компании.

Основная российская биржа с 24 августа начала торги акциями 19-ти американских компаний, отложив завершение двадцатки из-за предстоявшего сплита, то есть дробления, акций Apple.

Каждый их владелец в результате вместо одной акции Apple получил четыре акции, "полегчавшие" в цене в четыре раза. Сплит проводится для того, чтобы бумаги были доступны более широкому кругу инвесторов. Для Apple это уже пятое дробление акций с момента выхода компании на биржу в 1980 году.

В день объявления об очередном сплите, 30 июля, на Nasdaq за акцию Apple давали около 385 долларов, а к его моменту они подорожали примерно на треть, существенно опередив общее ралли на американском рынке. Первый день торгов после сплита начался с отметки в 127,6 доллара, что соответствовало примерно 510 долларам за прежнюю "тяжелую" акцию. Все это благодаря ожиданиям, что теперь акции Apple прикупят и те физлица, которым раньше это было не по карману.

Население в США, как и в России, в последний год активно приходит на биржу, пытаясь прирастить сбережения в условиях низких ставок по вкладам. Впрочем, в России многие популярные акции намного доступнее Apple. Так, акционером Сбербанка или "Газпрома" можно стать, потратив порядка 2000 рублей (один лот равен 10 акциям), а "Роснефти" — 3700 рублей.

Акции Apple последний полноценный торговый день в США, 4 сентября, завершили на уровне 121 доллара, что примерно соответствует 9 тысячам рублей.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются на Московской бирже в российских рублях. Дивиденды по американским бумагам будут начисляться в долларах США.