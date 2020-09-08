МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром слабо снижается на фоне роста курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2 доллара, до 1932,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,89%, до 26,95 доллара за унцию.

Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, так как в этом случае оно становится дороже для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,48%, до 93,16 пункта.

"За последние 24 часа мы стали свидетелями более сильного доллара США, что немного повлияло на золото", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега DailyFx Ильи Спивака (Ilya Spivak).

При этом снижение цен на металл, который является активом-убежищем во времена экономической неопределенности, ограничено растущими опасениями по поводу восстановления мировой экономики после коронавируса. Рост новых вспышек по всему миру грозит повлечь новые карантинные меры и снова затормозить экономический рост.