МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики на фоне неопределенности вокруг торговых взаимоотношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,34%, до 3281,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 2218,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,57%, до 24450,24 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,66%, до 2399,95 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,52%, до 23209,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 5976,2 пункта.

Азиатские инвесторы внимательно следят за отношениями США и Китая, опасаясь, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками может поставить под угрозу их торговое соглашение.

Аналитик Mizuho Bank по АТР Рики Огава (Riki Ogawa), которого цитирует агентство Франс Пресс, считает, что азиатский регион сильно зависит от здоровой китайской экономики и торговли с США. "Кажется, нам не хватает ясности", — отметил Огава. Он также предупредил, что остается множество неопределенностей, таких как комментарии американского президента Дональда Трампа об "отделении" экономики США от Китая в связи с накалом президентской кампании.

В понедельник Трамп в интервью журналистам отметил, что власти США не будут заключать контракты с компаниями, которые отдают работу на аутсорсинг китайским фирмам, так как Китай может якобы использовать деньги, которые он получает таким образом, на укрепление своих вооруженных сил.

Инвесторы в Японии тем временем с оптимизмом встретили макростатистику. ВВП Японии во втором квартале 2020 года, по окончательной оценке, уменьшился на 7,9% к предыдущему кварталу. Аналитики ожидали снижения на 8,1%.