События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 сентября
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август)
|4,3%
|4,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль)
|-1,2%
|-7,6% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль)
|13%
|-6,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,05 трлн йен
|0,96 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июль)
|0,168 трлн йен
|1,468 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-2,2%
|-28,1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-0,6%
|-7,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (август)
|-14
|-8 (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2020)
|-2%
|-0,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июль)
|14,5 млрд евро
|18 млрд евро (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-12,1%
|-12,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-15%
|-15%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для ВОСА (30.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|30 — див-д 2019
|20 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для выплаты див-дов 2кв2020 (ВОСА — 28.08.2020)
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200908/831998963.html