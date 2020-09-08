МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник растет в среднем на 1%, корректируясь вверх после падения днем ранее ниже отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.46 мск биткоин дорожал на 1,35% — до 10 260 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,88% — до 10 257 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,5% рынка.

В понедельник цена биткоина впервые с 27 июля упала ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов и достигла уровня в 9930 долларов.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость криптовалюты корректируется после падения в диапазоне 9900-10600 долларов.

"С учетом закрытия (предыдущей — ред.) недели ниже поддержки 10600 долларов и слабых попыток отскочить, предполагаю, что в ближайшие дни мы увидим продолжение снижения", — добавил он.