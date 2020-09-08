МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рубль на старте торгов немного снижается против доллара и евро, отыгрывая слабонегативную динамику рынка нефти и сохранение высоких санкционных рисков, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск рос на 4 копейки, до 75,81 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 89,51 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,3% до 41,87 доллара за баррель по марке Brent.