МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно прибавляет на фоне преобладания роста мировых фондовых площадок.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,4%, до уровня 2944 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5% — до 1224 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно растут — в пределах 1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в основном прибавляют — на 0,3-1%.

Стоимость нефти снижается на 0,7%, до 41,72 доллара за баррель по марке Brent.