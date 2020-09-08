МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном повышаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" повышалась на 0,05%, до 4,88 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,17%, до 146,75 доллара, "Лукойла" — росла на 0,17%, до 63,41 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,46%, до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — на 0,24%, до 20,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" повышалась на 0,44%, до 26,52 доллара, "Северстали" — на 0,49%, до 12,26 доллара, НЛМК — на 0,19%, до 21,24 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,74%, до 0,88 доллара, Сбербанка — на 0,3%, до 11,65 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,2%, до 24,9 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,18%, до 5,4 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,38% до 14,43 доллара. Расписки "Ленты" дешевели на 0,18%, до 2,71 доллара.