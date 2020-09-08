МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вечерняя торговая сессия на срочном рынке Московской биржи в пятницу, 11 сентября, не будет проводиться в связи с предстоящими изменениями, говорится в сообщении торговой площадки.

"В связи с предстоящими новациями и в соответствии с правилами биржевых торгов в пятницу, 11 сентября, на срочном рынке не будет проводиться вечерняя торговая сессия", — сообщает биржа.

Все ранее выставленные заявки по календарным спредам с датой окончания срока действия заявки позднее 11 сентября 2020 года будут сняты, предупреждает биржа.

На срочном рынке Московской биржи 14 сентября будет внедрен ряд важных изменений, которые предоставят дополнительные возможности участникам рынка и их клиентам.

В частности, будет повышена ликвидность торгуемых инструментов. Кроме того, вводится новый вид заявки — айсберг-заявка, позволяющая скрыть от рынка определенную часть объема для минимизации влияния на рыночную цену крупных, относительно рынка, заявок, отмечается в сообщении Мосбиржи.