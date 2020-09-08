МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в плюсе на оптимизме вокруг перспектив восстановления состояния мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повысился на 0,72%, до 3316,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2248,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,16%, до 24629,24 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,74%, до 2401,91 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,8%, до 23274,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,06%, до 6007,8 пункта.

Во вторник на азиатских рынках преобладали рисковые настроения, вызванные оптимизмом вокруг состояния экономики. Так, рынки положительно оценили статистику по ВВП Японии. Согласно данным, опубликованным правительством, ВВП страны во втором квартале 2020 года, по окончательной оценке, уменьшился на 7,9% к предыдущему кварталу, что оказалось лучше прогнозов — ожидалось снижение на 8,1%.

Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщения СМИ о запуске в Японии государственной кампании Go To Eat, направленной на поддержку ресторанного бизнеса в стране. Эксперты считают, что снижение количества новых случаев заражений коронавирусом в стране могут положительно сказаться на развитии некоторых отраслей. "Некоторые секторы получили поддержку за счет положительных новостей по коронавирусу", — сообщил агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Шиничи Ямамото (Shinichi Yamamoto).

Кроме того, рынки также обратили внимание на заявление о том, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся в 2021 году независимо от эпидемиологической ситуации. Акции японской рекламной компании Dentsu, которая тесно связана с организацией Олимпийских игр в Японии, выросли в цене на 2,98%.

Трейдеры также ожидали открытия американских рынков после выходного дня в честь Дня труда (Labor Day), ожидая коррекции после распродаж пятницы.