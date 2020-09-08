МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются, инвесторы оценивают макроэкономические данные и новости вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные бирж. BARRONS: Великобритания угрожает прервать переговоры с ЕС

По состоянию на 12.17 мск французский CAC 40 опускался на 1,1%, до 4998,34 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,63%, до 13017,38 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,46%, до 5810,35 пункта.

В центре внимания европейских инвесторов во вторник — макроэкономические данные. ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, во втором квартале снизился на 11,8% в квартальном выражении и на 14,7% — в годовом. Таким образом, можно говорить о том, что экономика вошла в рецессию.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Экспорт крупнейшей экономики Европы в июле вырос на 4,7% по отношению к июню, а импорт — на 1,1%. Аналитики при этом ожидали роста экспорта на 5%, а импорта — на 3,3%.

В Великобритании ключевой момент для трейдеров — ситуация вокруг Brexit. Накануне власти страны начали информационную кампанию подготовки к торговым отношениям после окончания переходного периода в январе 2021 года.

Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит агентство Рейтер, призывают к осторожности, не исключая полностью сценарий провала процесса переговоров сторон в рамках такого перехода. "Это результат типичной дилеммы заключенного: из-за боязни быть недобросовестным заключенным достигается соглашение, которое невыгодно для обеих сторон", — отметили эксперты.