МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару на растущих опасениях выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без заключения торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов. BARRONS: Великобритания угрожает прервать переговоры с ЕС

По состоянию на 12.55 мск курс фунта снижался до 1,3069 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3166 доллара. Курс евро снижался в то же время до 1,1797 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1817 доллара, курс доллара к иене рос до 106,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,25 иены, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,58%, до 93,26 пункта.

Валютные инвесторы с осторожностью оценивают новости о Brexit, оценивая вероятность выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.

На этом фоне инвесторы обратили внимания на появившиеся сообщения в СМИ о том, что Великобритания предупредила ЕС о том, что она ведёт подготовку к выходу из союза без итогового соглашения.

"Очевидно, что заголовки о том, что правительство Великобритании разрабатывает некоторые отступления в соглашении о выходе, не понравятся официальным лицам в Брюсселе, если они верны…. Со временем риск Brexit без соглашения растет", — прокомментировал ситуацию агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии Lombard Odier Василеос Гионакис (Vasileios Gkionakis).

Остаётся вопрос и с США, и обе стороны планируют 8 сентября начать четвертый раунд переговоров о торговом соглашении после Brexit. В ходе третьего этапа торговых переговоров, состоявшихся с 27 июля по 7 августа, Великобритания достигла предварительных договоренностей по основным пунктам соглашения, однако резко выступила против импортных пошлин на шотландский виски, о которых ранее объявили Штаты.